◇フランス2部スタッド・ランス5−3ポー（2026年5月9日）スタッド・ランスの中村敬斗が今季2部最終戦で「プロ初」の1試合4得点と大暴れした。逆転勝利も他会場の結果で6位に終わり、1部昇格につながるプレーオフに進む3〜5位に入れなかった。試合後は「何とか、1部に上げたかった」と複雑な心境を口にしたが、15日のW杯メンバー発表に向けて存在を強烈にアピールした。3トップの中央で先発。1―2の前半39分にペナルティー