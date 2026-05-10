気づいたら、男性のタイミングに合わせてばかりの関係になっていたという経験ありませんか？男性にとって都合のいい関係は、最初からそうだと分かって始まるものではありません。女性側の小さな選択の積み重ねで、少しずつ形になっていきます。関係が壊れることを避けてしまう本音を言ったら終わるかもしれない。そう思うと、違和感があっても言葉にできなくなるものです。その結果、「関係が続いていること」が優先されて、自分の