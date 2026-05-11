「timelesz」の松島聡（28）が10日に放送された日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH！！」（日曜後7・00）に出演。かつて入学を真剣に検討していたという、憧れの学校について明かした。番組では新企画「仕立て屋DASH」がスタート。廃棄される予定の「魚の皮」を活用して服を作ることができるのかという難題に挑んだ。城島茂、SUPEREIGHT・横山裕、松島は材料となる魚の皮101枚を手に、新宿にある「東京モード学園」を訪問。校舎を