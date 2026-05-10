「特別なダイエットはしていないのに、体が軽くなっていきました」と話すのは、都内在住・45歳のパート勤務・Bさん。食事制限や運動を頑張ろうとしても続かなかった中で見直したのが、“日常の習慣”。間食・運動不足・寝不足という３つのズレを整えたことで、無理のない変化につながったといいます。“なんとなく間食”に気づくだけで変わる「お腹が空いていないのに、つい何か食べてしまうことが多かったです」Bさんが最初に見直