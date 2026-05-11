ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」が11日に開幕する。初日メインは12RのドリームDay1だ。「新燃料（の調整）は試行錯誤中って感じですね」という佐藤だが、前検スタート練習ではスロー、ダッシュともに及第点の動きを見せていた。地元G2のドリーム1号艇に抜てきされ、必勝を期して臨む。渾身（こんしん）のイン速攻を決めて人気に応える。山田は好感触を得た数少ない一人。差してバックで足を伸ば