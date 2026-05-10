去年と同じ服を着ていて、「どこかしっくりこない」と感じることはありませんか？2026春夏は、全体的に軽さや抜け感が重視される流れに。つまり同じアイテムでも、着方や選び方によって印象が大きく変わるのです。今回は、大人世代が見直したい３つのポイントを具体的に解説します。そのデニム、ピタッとしすぎてない？脚のラインが出すぎると古く見える理由デニムは定番アイテムですが、フィット感が強すぎると一気に“ひと昔前の