「やる気があるときはできるのに、結局続かない」はダイエットでよくある悩みの１つ。一方で、特別に気合いを入れているわけではないのに、体型を安定してキープできている人もいるでしょう。この差を生むのが、“やる気”と“仕組み”の使い方。どちらも必要ですが、使いどころを間違えると結果は大きく変わります。やる気に頼る方法は“一時的に伸びる”が波が出やすいやる気が高いときは、食事を整えたり運動量を増やしたりと、