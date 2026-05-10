東京駅から新幹線でわずか２時間ほどの新潟市。長岡なら１時間半。米どころ、酒どころとして知られる新潟県ですが、長い海岸線と日本有数の穀倉地帯、世界的な豪雪地帯の山間部など、多彩な風土が豊かな食材や食習慣を生み、奥深い歴史や伝統、文化に彩られた土地柄です。今回は新潟県観光協会が主催したプレスツアーを通じて、食べて、飲んで、見て楽しめる新潟旅を紹介します。｜新潟市周辺で巡る日本酒メーカーやワイナリー、漫