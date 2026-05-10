使いやすいバッグといえば、つい黒を選びがち。でも便利な反面、コーデによっては少しキツく見えてしまうことも。そこで取り入れたいのが、上品さはそのままに柔らかさをプラスしてくれる「ブラウンバッグ」。今回は【ZARA（ザラ）】から、高見え感も併せ持つアイテムを厳選しました。クラス感を高めてくれそうなラインナップなので、ぜひチェックしてコーデに取り入れてみて。 軽やかに持って上品に決まる薄型ボディ