友人のエピソードです。彼女は育休から復帰して数カ月、仕事への意欲とは裏腹に、子どもの体調不良による早退や欠勤が続き、次第に自信を失っていきました。 同僚に仕事を任せて帰るたびに申し訳なさを感じ、「大丈夫」との言葉さえも重く受け止めてしまい、周囲の目を気にして心身ともに疲れていきました。 そんな中、ある日独身の後輩女性から声をかけられ、会議室で話をすることになったのですが……。 申し訳なさから