ずっと同じ髪型で、なんだか代わり映えしない……。そんな大人女性は、「レイヤーヘア」を試してみて。髪の長さを変えずに印象をチェンジできるので、バッサリ切りたくない人にもおすすめです。今回ご紹介するのは、40・50代が挑戦しやすいレイヤーヘア。抜け感のある今っぽいヘアスタイルで、爽やかにイメージチェンジしてみてください。 清潔感がアップする絶妙な重軽バランス 程よい重さを残しつつ