清涼感のあるやわらかな明るさで、装いにさりげない華やぎを添えてくれるミント色。派手すぎず上品に映えるので、大人世代にぜひ取り入れてほしいカラーです。そこで今回は【ハニーズ】から、ミント色のきれいめアイテムを厳選。40・50代の着こなしをフレッシュに垢抜けさせてくれる優秀アイテムを、早速チェックしてみてください。 コーデに清涼感を添えるミント色ブラウス 【GLACIER lusso】「総柄