ヤンキースのスペンサー・ジョーンズ米大リーグ、ヤンキースの24歳有望株が、ドジャース・大谷翔平投手に似ていると話題になっている。日本人ファンの注目が集まった。大谷に似ていると話題になっているのは、ヤンキースのスペンサー・ジョーンズ外野手だ。8日（日本時間9日）のブルワーズ戦でメジャーデビューを果たした。9日（同10日）の同戦を終え、5打数無安打となっている。メジャー昇格に伴い、Xなどでジョーンズの画