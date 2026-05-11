◆米大リーグドジャース―ブレーブス（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースは１０日（日本時間１１日）、３１歳の救援右腕のワイアット・ミルズ投手を昇格させ、救援ガベースを降格、さらに４０人枠を空けるために守護神ディアスを６０日間の負傷者リストに移行させたと発表した。３１歳右腕のミルズは２１年にマリナーズでメジャーデビュー。ロイヤルズに所属した２２年からメジャーで