◆米大リーグブルワーズ―ヤンキース（１０日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ヤンキースのＡ・ジャッジ外野手（３４）が敵地のブルワーズ戦に「３番・ＤＨ」で先発し、１回に４試合ぶりの１６号本塁打を放ち、並んでいた村上宗隆内野手を抜いてア・リーグ本塁打争い単独トップに浮上した。ブルワーズ戦過去２試合に６打数でシングルヒット１本４三振だったジャッジのバットが４試合ぶ