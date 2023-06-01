2026年5月10日、北海道・函館中央警察署は、函館市に住む自称・建設業の男(36)を道路交通法違反（無免許運転）の容疑で逮捕しました。男は、10日午後4時半ごろ、北斗市七重浜4丁目の車道で、軽乗用車を無免許で運転した疑いが持たれています。警察によりますと、警察官がパトロール中に、警察官の視線に気づいて目をそらした男を不審に思い職務質問したところ、無免許運転が発覚しました。男は免許取り消し処分を受けていて