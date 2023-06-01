◆米大リーグドジャース―ブレーブス（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・ロバーツ監督が１０日（日本時間１１日）、本拠地・ブレーブス戦前にメディアに対応し、ベッツについてこの日に合流する見込みとした。１１日（同１２日）のジャイアンツ戦から復帰することを改めて明言。打者陣の好不調の波について、ベッツ不在の影響について指摘されると、指揮官は「一因ではある。ただ、そ