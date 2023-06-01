◆米大リーグフィリーズ―ロッキーズ（１０日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ロッキーズの菅野智之投手（３６）が、敵地のフィリーズ戦に先発。昨季、二冠王になったシュワバーに４試合連続となる１５、１６号を献上した。５回７安打５失点１四球１三振で８１球で降板した。防御率は４・０７となった。１回１死無走者、カウント０―１からの９３・８マイル（約１５０・９キロ）のが外角直球