サンドウィッチマンがＭＣを務めるテレビ朝日系の大型特番「サンドの世界笑撃映像社！」（２０日、後７・００）が放送されることが１１日、分かった。初回２時間スペシャル放送となる番組は、世界中から集めた“笑える衝撃映像＝笑撃映像”を絶え間なく連発する、笑って楽しめる抱腹絶倒のバラエティー番組。世界中で話題を呼んだ笑撃映像をヒントに体を張って再現し、サンドウィッチマンも仰天の“番組オリジナル笑撃映像”も