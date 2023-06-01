◇ナ・リーグロッキーズ−フィリーズ（2026年5月10日フィラデルフィア）ロッキーズの菅野智之投手（36）が10日（日本時間11日）、敵地でのフィリーズ戦に登板し5回81球、7安打5失点で降板した。6回もロッキーズ打線は初回からの無得点が続き、これで右腕は日米通算150勝の達成はならなかった。初回にシュワバー、ハーパーに連続被弾し、2回にはシュワバーに2打席連続となる16号本塁打を喫した。2回までに今季ワースト