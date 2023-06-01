5月20日（水）、サンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）がMCを務める大型特番『サンドの世界笑撃映像社！』が放送。ゴールデン帯の2時間スペシャルとして堂々登場する。『サンドの世界笑撃映像社！』は、世界中から集めた“笑える衝撃映像＝笑撃映像”を絶え間なく連発する、笑って楽しめる抱腹絶倒のバラエティ番組。ただし、おもしろ動画をただ紹介するだけではない。世界中で話題を呼んだ笑撃映像をヒントに体を張って再