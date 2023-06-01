timeleszの寺西拓人が、まつ毛美容液『ラッシュアディクト』の新アンバサダーに就任。5月16日より放送の新TVCM『続ける人は、美しい。』篇に出演する。 （関連：【画像あり】timelesz 寺西拓人出演、『ラッシュアディクト』新TVCMの場面カット） 「続ける人は、美しい。」がキーメッセージの同CMでは、寺西が三日月に腰掛ける幻想的な夜の情景を舞台に、日々努力を続ける人と、その頑張りに寄り添う寺西の