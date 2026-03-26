ラ・リーガ 25/26の第35節 レアル・オビエドとヘタフェの試合が、5月11日01:30にカルロス・タルティエレにて行われた。 レアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、イリヤス・チャイラ（FW）、thiago cruz fernandez（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘタフェはマルティン・サトリアーノ（FW）、マリオ・マルティン（MF）、マウロ・アランバリ（MF）らが先発に名を連ね