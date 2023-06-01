プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第7節 サンジロワーズとメヘレンの試合が、5月11日01:30にスタッド・ジョゼフ・マリアンにて行われた。 サンジロワーズはケビン・ロドリゲス（FW）、アヌアル・アイトエルハジ（MF）、Biondic Mateo（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するメヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、バウケ・ブルスマ（FW