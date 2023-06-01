プレミアリーグ第36節が10日に行われ、ウェストハムとアーセナルが対戦した。残留争いの真っ只中に身を置く18位のウェストハムは、残留圏内のトッテナム・ホットスパーまで勝ち点1差。勝ち点の上積みを目指し、5バックで今回の一戦に臨む。一方、熾烈な優勝争いを演じている首位のアーセナルは、3試合連続で同じ先発メンバーを送り出した。立ち上がりはアーセナルが押し込む展開が続き、セットプレーなどから好機を作り出し