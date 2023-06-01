歌手の近藤真彦（61）が離島を巡るライブツアーが沖縄県石垣島で開幕した。「島って行こうぜ！」と題し4島を訪問する試みで「最初は“本当にやるの？”と不安はあったけれど、石垣島で手応えを得た。今後も島民の方に楽しんでもらえるライブを届けたい」と意欲をみなぎらせた。アンコールで歌った代表曲「ギンギラギンにさりげなく」で、島民への愛があふれた。普段のライブでは同曲でバンドメンバーを紹介するのが恒例。今回