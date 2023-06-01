【ワシントン＝向井ゆう子】米政府高官は１０日、記者団に対し、１４〜１５日のトランプ米大統領と中国の習近平（シージンピン）国家主席との会談で、ＡＩ（人工知能）の問題が議題となる可能性があるとの見方を示した。高官は、「急速に進化している分野であり、我々は安全保障上の懸念を抱いている。首脳らがそうした懸念の一部に触れても不思議ではない」と述べた。ＡＩを巡る米中の対話については、「対話チャネルが存在す