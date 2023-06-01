【ワシントン＝向井ゆう子】米ホワイトハウスの報道担当者は１０日、記者団に対し、トランプ大統領の中国訪問の詳細な日程を明らかにした。１３日夜に北京に到着し、１４日に歓迎式典の後、中国の習近平（シージンピン）国家主席との首脳会談に臨む。北京にある世界遺産「天壇公園」を習氏が案内するほか、夜には晩餐会が予定されている。１５日にも首脳同士の茶会のほか、昼食会が予定されているという。