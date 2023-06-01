お笑いコンビ「サンドウィッチマン」がMCを務めるテレビ朝日の新番組「サンドの世界笑撃映像社！」（後7・00）が20日に放送される。SnowManの宮舘涼太（33）、榊原郁恵（67）、哀川翔（64）ら豪華ゲストが集結し、世界から集まった爆笑必至の動画を見届ける。伊達みきお（51）は「ゲストの豪華さ、そしてお弁当の豪華さ。これはVTRを見るだけの番組にはできないぞと思いました。楽屋で圧を感じた」と語り、笑いを誘った。