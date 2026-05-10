大人になってから、親との距離感に戸惑うことはありませんか？ 昔と同じようでいて、どこかぎこちなさを感じる場面もありますよね。今回は、父とのやり取りをきっかけに接し方を考えなおした、筆者のエピソードです。 家族で出かけた日のこと 家族と両親で、商業施設内のレストランに行った日のことです。食事を終えたあと、そのまま近くのファッション雑貨店に立ち寄りました。 最初は子ども服を見ていたのですが、