トレンドのレイヤードスタイルですが、バランスが難しくなんだかしっくりこない……と感じることも。組み合わせや着丈のバランスに悩んで、挑戦するのをためらっている人も多いのでは？ そこで今回は【LEPSIM（レプシィム）】スタッフraiさんの着こなしを参考に、すぐに真似したいレイヤード術をご紹介します。コツを押さえてレイヤードコーデを楽しみましょう！ 差し色でこなれる大人の簡単レイヤӦ