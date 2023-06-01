歌手の近藤真彦（６１）が、このほど沖縄・石垣島の石垣市民会館から離島４か所を巡るライブツアー「島って行こうぜ！〜おマッチしてます２０２６！〜」をスタートさせた。マッチが日本の端まで笑顔を届けた。「石垣、最高〜！」。歌手生活４６年目で、初の石垣島コンサート。ファン１０００人を前に「こんなにたくさんの皆さんの前でコンサートできるなんて夢のよう。めちゃくちゃうれしい」と持ち前の愛嬌（あいきょう）を爆