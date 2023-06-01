ｔｉｍｅｌｅｓｚの寺西拓人（３１）が、まつ毛美容液「ラッシュアディクト」の新アンバサダーに就任し、１１日から新ＣＭが配信される。１６日からは関東地区でテレビＣＭの放送が開始する。ＣＭでは、寺西が幻想的な三日月のセットに腰掛け、「続ける人は、美しい。」と優しくほほ笑むセリフを披露。昨年２月にオーディション企画を経てグループに新加入し、人気急上昇中で「この仕事を始めて１８年ぐらいになるんですけど、