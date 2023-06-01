お笑いコンビ「サンドウィッチマン」（伊達みきお、富澤たけし）がＭＣを務めるテレビ朝日系「サンドの世界笑撃映像社！」が２０日午後７時から放送される。このほど取材会が行われ、２人が番組への意気込みを語った。世界中から集めた「笑撃映像」（笑える衝撃映像）を放送するバラエティー。富澤は「Ｖ（ＴＲ）を見る番組と聞いて気持ちを楽に（スタジオに）来たら、カメラの数が半端なくて」と局の気合に圧倒されたという。