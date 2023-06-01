歌手近藤真彦（61）が、9日に沖縄・石垣島市民会館でツアー「島って行こうぜ！〜おマッチしてます2026！〜」をスタートさせた。「ブルージーンズメモリー」「ハイティーン・ブギ」「ミッドナイト・ステーション」など全21曲を熱唱した。◇◇◇近藤は31日の東京ドーム公演で活動を終了する、かつての後輩の嵐について「彼らの中で心の整理ができているんだよ、きっと。5人の関係、ファンとの関係、本当に“大人な