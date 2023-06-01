お笑いコンビ・サンドウィッチマン（伊達みきお・富澤たけし）がMCを務めるテレビ朝日系の新大型特番『サンドの世界笑撃映像社！』が20日午後7時から放送される。このほど、2人が囲み取材に応じ、家族とのほっこりエピソードを明かした。【写真】囲み取材で記者から笑いを取るサンドウィッチマン同番組は、世界中から集めた“笑える衝撃映像＝笑撃映像”を紹介するバラエティー番組。おもしろ動画をただ紹介するだけではなく、