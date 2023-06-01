歌手近藤真彦（61）が、9日に沖縄・石垣島市民会館でツアー「島って行こうぜ！〜おマッチしてます2026！〜」をスタートさせた。「ブルージーンズメモリー」「ハイティーン・ブギ」「ミッドナイト・ステーション」など全21曲を熱唱した。○…ツアー「今度も最高！KONDOも最高！近藤真彦コンサートツアー2026」が発表された。8月28日から11月15日まで、日本全国16都市で行う8月28日神奈川・鎌倉芸術館8月S29日静岡・菊川文化会館