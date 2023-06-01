まつ毛美容液「ラッシュアディクト」のアンバサダーに就任したtimelesz寺西拓人（31）が、16日から関東地区で放送される新テレビCMに出演する。CMでは「続ける人は、美しい。」という商品メッセージをユーザーに語りかる。寺西自身が“習慣”にしたいことは寝る前の読書という。「すごく知的に見えるからです（笑）寝る前もそうですけど、ちょっとした空き時間に小説を読んでいたらかっこいいなっていう、すごい不純な動機で始めて