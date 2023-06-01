8人組グループ・timeleszの寺西拓人が、BJCのまつ毛美容液『ラッシュアディクト』のアンバサダーに就任した。これにともない16日から放送される新テレビCM「続ける人は、美しい。」篇に出演。なお、11日より各デジタルプラットフォームにて先行配信を開始する。【写真】かっこよすぎる！スーツ姿に笑顔が輝く大橋和也と寺西拓人今回、下積み時代を経て第一線で歩み続け、ファンと誠実に向き合い続ける寺西が起用。“続けること