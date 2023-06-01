歌手近藤真彦（61）が、9日に沖縄・石垣島市民会館でツアー「島って行こうぜ！〜おマッチしてます2026！〜」をスタートさせた。「ブルージーンズメモリー」「ハイティーン・ブギ」「ミッドナイト・ステーション」など全21曲を熱唱した。ド派手な花柄ジャケットで登場した近藤は「こんにちは、石垣、石垣、シブがき」と笑わせた。「今日は全部シングル、あの頃のマッチがテレビで歌っていた曲です。今年は62歳になります。これが最