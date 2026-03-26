[5.10 エールディビジ第33節 フェイエノールト 1-1 AZ]オランダ・エールディビジは10日に第33節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトと、DF毎熊晟矢とDF市原吏音が所属するAZの対戦は、1-1のドロー。上田と渡辺はともに先発し、上田は後半41分までプレー、渡辺はフル出場した。ベンチスタートの毎熊は後半25分から途中出場し、市原はベンチスタートも出場はなかった。前半1分、AZが早々に先制。フェイエ