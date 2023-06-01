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【プレミアリーグ第36節】(ロンドン スタジアム)ウエスト・ハム 0-1(前半0-0)アーセナル<得点者>[ア]レアンドロ・トロサール(83分)<警告>[ウ]バレンティン・カステジャノス(34分)、クリセンシオ・サマーフィル(38分)、ジャン・クレール・トディボ(68分)[ア]ブカヨ・サカ(77分)、クリスティアン・モスケラ(79分)、ウィリアン・サリバ(89分)、レアンドロ・トロサール(90分+1)└白熱のロンドン・ダービーは殊勲のトロサー