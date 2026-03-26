[5.10 プレミアリーグ第36節 ウエスト・ハム 0-1 アーセナル]プレミアリーグは10日、各地で第36節を開催。残留を争うウエスト・ハムと優勝を争うアーセナルの白熱のロンドン・ダービーは0-1でアーセナルが勝利した。これでアーセナルは勝ち点を79まで伸ばし、1試合消化の少ない2位マンチェスター・シティに対し、5ポイント差をつけることに成功。敗れたウエスト・ハムは降格圏脱出とはならず。ホームで痛い敗戦となった。前半8