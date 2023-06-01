セリエA 25/26の第36節 パルマとローマの試合が、5月11日01:00にエンニオ・タルディーニにて行われた。 パルマは鈴木 彩艶（GK）、Elphege Nesta（FW）、ガブリエル・ストレフェッザ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するローマはドニエル・マレン（FW）、パウロ・ディバラ（FW）、マティアス・スーレ（FW）らが先発に名を連ねた。 22分に試合が動く。ローマ