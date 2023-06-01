◆米大リーグブルージェイズ―エンゼルス（１０日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター） ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が本拠でのエンゼルス戦に「４番・三塁」で先発。初回２死二塁の先制チャンスで、３〜４月の月間最優秀投手賞に選出された相手先発右腕のソリアーノの内角低めの９６・８マイル（約１５６キロ）のシンカーを捉え、左翼線へ先制の適時二塁打を放った。フルカウントからの６球目。岡本のバッ