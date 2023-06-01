◇ナ・リーグロッキーズ−フィリーズ（2026年5月10日フィラデルフィア）フィリーズのカイル・シュワバー外野手（33）が10日（日本時間11日）、ロッキーズ先発の菅野智之投手から2回に、初回から2打席連続となる右越え16号2ランを放った。右腕が投じた88マイル（約141・6キロ）のスプリットを叩いた飛距離378フィート（約115・2メートル）、角度19度の弾丸ライナー弾。シュワバーはこれで、村上（ホワイトソックス）を