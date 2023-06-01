◇イングランド・プレミアリーグアーセナル1―0ウェストハム（2026年5月10日英国・ロンドン）アーセナルが敵地でウェストハムに1―0で競り勝ち、22季ぶりの優勝に前進した。18位の降格圏から浮上を図るウェストハムを相手に難しい試合となったが、後半38分にFWトロサールが先制点。後半追加タイム5分にはCKから相手FWウィルソンにこぼれ球を蹴り込まれて同点とされたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の
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