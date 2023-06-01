【ロンドン＝平地一紀】卓球の世界選手権団体戦は１０日、ロンドンで男女決勝が行われ、男子は、日本が中国に０―３で敗れ、準優勝で大会を終えた。日本男子の準優勝は２０１６年クアラルンプール大会以来、１０年ぶり。１９６９年ミュンヘン大会以来、５７年ぶりの優勝はならなかった。日本は今大会、男女とも決勝で中国に敗れ、銀メダルとなった。日本は張本智和（トヨタ自動車）が、接戦の第１試合で逆転負け。その後、松島