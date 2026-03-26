ブンデスリーガ 25/26の第33節 ケルンとハイデンハイムの試合が、5月11日00:30にラインエネルギー・シュタディオンにて行われた。 ケルンはサイード・エルマラ（MF）、マリウス・ビュルター（FW）、ヤクプ・カミニスキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハイデンハイムはブドゥ・ジブジバーゼ（FW）、マービン・ピエリンガー（FW）、アリヨン・