◇ナ・リーグロッキーズ−フィリーズ（2026年5月10日フィラデルフィア）ロッキーズの菅野智之投手（36）が10日（日本時間11日）、敵地でのフィリーズ戦に先発登板し、初回に昨季本塁打王&打点王の「2冠」2番シュワバーと、3月のWBC米国代表3番ハーパーに連続中越えソロを被弾した。右腕は4月5日（日本時間6日）の両打者との初対戦はそれぞれ無安打に封じていたが、敵地で初回に厳しい結果を浴びせられた。シュワバー